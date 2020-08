Matteo Salvini: "Conte non ha chiuso le zone rosse quando doveva, dovrebbe essere arrestato"

Il leader della Lega all'attacco del premier

Il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta da Forte dei Marmi, contro il premier Giuseppe Conte. «Se quello che si dice dei verbali del Comitato tecnico scientifico fosse vero, che Conte non ha chiuso le zone rosse quando doveva chiuderle, dovrebbe essere arrestato».

«Il tempo dirà chi non ha chiuso dove doveva. Questi hanno sulla coscienza i morti della Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia. Questi hanno chiuso il resto d’Italia quando non dovevano e non hanno chiuso la Lombardia quando dovevano», ha aggiunto Matteo Salvini in diretta da Forte dei Marmi (Lucca) in merito alla notizia dell’avviso di garanzia come atto dovuto a Conte e ad alcuni ministri in seguito alle denunce per la gestione dell’epidemia da Covid.