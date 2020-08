Salvini: "Onore all'Atalanta, ma che sfiga". Ed esplode la polemica tra tifosi

13 agosto 2020 a

"Onore all'Atalanta, ma che sfiga!". Lo scrive Matteo Salvini, leader della Lega, ovviamente riferendosi alla sconfitta della squadra bergamasca in Champions League, battuta 2-1 dal Paris Saint Germain nel finale, dopo essere stata in vantaggio praticamente per tutta la partita. Ma come sempre accade nel calcio, ancor di più se è coinvolto anche un politico, i tifosi si spaccano in due. Da una parte quelli che speravano nel passaggio di turno della formazione lombarda, magari anche senza esserne tifosi, contenti per quello che sarebbe stato il successo di una squadra italiana; dall'altra chi esulta per la sua eliminazione. Stavolta i commenti diventano anche una sorta di sud contro nord (e viceversa). Se ne leggono di tutti i colori in una polemica che non fa bene al calcio e tantomeno al Paese, in un momento particolarmente complesso.