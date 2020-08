Luigi Di Maio, fotografo da 35 mila euro l'anno e scoppia la polemica sul ministro degli Esteri

12 agosto 2020 a

Luigi Di Maio e le foto. Non solo il selfie postato che lo ritrae senza mascherina e rispetto per il distanziamento insieme ad un gruppo di amici, ma si apprende - riferisce Il Giornale - che il ministro degli Esteri ha un fotografo ufficiale.

"Fatto di per sé già curioso, dato che la Farnesina ha una partneship con l'agenzia Ansa, la quale mette occasionalmente a disposizione i suoi professionisti", fa notare la fonte. .

Per il ministro del M5S si è reso necessario "assumere un fotografo professionale che desse disponibilità completa in occasione degli eventi istituzionali", spiega a "Panorama" lo staff di Di Maio. Da qui la collaborazione con Roberto Dia, ora fotografo ufficiale dell'ex capo politico del M5S. Originario di Alcamo (Trapani), Dia si ritiene un"wedding storytelling", come rifescire "La Verità". Molto attivo su Instagram, il fotografo si occupa prevalentemente di matrimoni.

Dal 4 maggio, tuttavia, - spiega Il Giornale - ha avviato una collaborazione part-time col ministero degli Esteri, diventando il "ritrattista" ufficiale di Di Maio. Il suo compenso si aggira intorno ai 35mila euro lordi l'anno. Stando a quanto riportato da "La Verità", Dia non è un volto del tutto nuovo nell'ambiente dei Cinque Stelle. Nel 2016, infatti, si occupò della campagna elettore di Domenico Surdi, eletto poi sindaco di Alcamo col M5S. In seguito, quando nacque il governo gialloverde, fu sempre Roberto Dia ad immortalare con alcuni scatti i neo-ministri grillini Toninelli, Bonisoli, Grillo, Fraccaro e Costa.

A quanto pare - riferisce ancora Il Giornale - anche il fratello maggiore di Roberto, vale a dire Giuseppe Dia, ha contatti col mondo della politica. Quest'ultimo, infatti, ricopre il ruolo di consulente per l'ufficio stampa del premier e per Rocco Casalino, portavoce di Conte. Una collaborazione da 40mila euro.