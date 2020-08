Giorgia Meloni diventa modella, in costume tricolore sulla copertina di Novella 2000

12 agosto 2020 a

Per un giorno Giorgia Meloni si toglie i panni della politica e indossa quelli della modella. La leader di Fratelli d'Italia, partito considerato in decisa ascesa da tutti i sondaggi, fa bella mostra sulla copertina di Novella 2000. Meloni si è lasciata fotografare in costume da bagno, a patto che lo stesso fosse rigorosamente tricolore. Lei è sorridente e con il telefono cellulare in mano. La sirena tricolore, così è titolato l'esclusivo servizio del settimanale. A proposito di sondaggi, secondo l'ultima supermedia Youtrend, il partito di Meloni avrebbe superato ormai il 15%, vedendo crescere i consensi dello 0,7% negli ultimi quindici giorni. Fratelli d'Italia è a nove punti dalla Lega, primo partito del Paese.