Luigi Di Maio, foto senza mascherina e con assembramento: pioggia di insulti

Luigi Di Maio pubblica su Facebook un selfie di gruppo e nessuno indossa la mascherina, nonostante la distanza tra i protagonisti sia minima. Esplode la polemica. Non solo per l'assembramento e il mancato uso del dispositivo di protezione, ma perché nella foto c'è Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che Di Maio elogia nel post: "Una bella serata in compagnia di Andrea Scanzi e tanti altri amici a San Gavino in Sardegna. Ho avuto il piacere di assistere al suo spettacolo come sempre geniale e diretto, ve lo consiglio. Buona serata a tutti".

Il post di Luigi Di Maio colleziona oltre diecimila condivisioni e quasi 20mila commenti, molti dei quali sono durissimi nei confronti del ministro degli esteri.