Roma, Enrico Letta non si candiderà a sindaco della capitale. Il Pd alla ricerca di un nome all'altezza

11 agosto 2020 a

a

a

Enrico Letta non si candiderà a sindaco di Roma. Mentre il suo nome era al centro dei rumors come possibile potenziale primo cittadino presentato dal centrosinistra, è arrivata la smentita, proprio per bocca dell'ex presidente del consiglio dei ministri. Come riporta l'agenzia AdnKronos, Enrico Letta, parlando con persone a lui molto vicine, ha sottolineato che non è romano e non ha intenzione di candidarsi. Il Partito Democratico ha già annunciato che non sosterrà la sindaca uscente, Virginia Raggi, che ha ufficializzato la sua ricandidatura, deve quindi trovare un uomo o una donna all'altezza di quella che viene considerata una delle sfide elettorali più complesse del Paese.