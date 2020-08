Silvio Berlusconi e Marta Fascina, le foto in vacanza mano nella mano

Sul settimanale "Chi" di mercoledì 12 agosto

Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Ecco la prima foto, atteggiamento intimo fra i due in un ritaglio di relax di mezza estate. A pubblicarla, in un atteso servizio, è il settimanale “Chi”. Una esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 12 agosto. Il cavaliere sta trascorrendo una breve vacanza a Villa Certosa, in Sardegna ed è stato sorpreso mano nella mano con Marta Fascina, la deputata di Forza Italia che da un po’ di tempo è a fianco dell’ex premier. I due sono usciti dalla villa per andare a visitare il nuovo yacht di Ennio Doris, uno dei più cari amici del Cavaliere, il Seven, un ketch di 60 metri. Per raggiungere il tender che li ha portati sul Seven, Silvio Berlusconi si è concesso per la prima volta un gesto di tenerezza in pubblico con Marta Fascina, percorrendo il molo con lei mano nella mano.