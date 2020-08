Bonus, parlamentari furbetti: escono i primi nomi. Ecco chi sono

11 agosto 2020 a

a

a

Ormai è caccia senza quartiere sui parlamentari furbetti che hanno intascato il bonus Coronavirus. E come era facilmente prevedibile escono i primi nomi. A farli sono il Corriere della Sera e Il Fatto Quotidiano secondo cui i due leghisti coinvolti nella vicenda sarebbero i deputati Andrea Dara ed Elena Murelli (segretaria della Commissione lavoro pubblico e privato). Dara, tra l'altro, avrebbe confermato ad una testata di Mantova, attribuendo le responsabilità al suo commercialista, mentre Murelli per ora non avrebbe dato chiarimenti.

Il terzo parlamentare dovrebbe essere del Movimento 5 Stelle. Due, invece, pur avendolo richiesto, non avrebbero ottenuto il bonus. L'Inps sulla vicenda continua a non fare nomi per via della privacy.