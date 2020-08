Bonus parlamentari furbetti, Fico: "Devono chiedere scusa. Ma basta campagne d'odio"

11 agosto 2020 a

Non servono campagne d'odio sulla vicenda dei parlamentari furbetti che hanno intascato il bonus Covid per le partite Iva, nonostante il ricco stipendio da deputato. Lo sostiene il presidente della Camera, Roberto Fico, in una intervista a La Stampa. Secondo Fico si tratta di un brutto episodio che fa male a istituzioni e politica. "Credo sia opportuno - spiega - che questi parlamentari chiedano scusa. Non c'è stata una violazione della legge, sia chiaro, e la responsabilità è individuale, ma qui si tratta di una questione di dignità e di opportunità". Per Fico è inaccettabile dal punto di vista morale che una norma prevista per aiutare chi è in difficolta venga usata in questo modo. Nessuno al momento si è fatto vivo con il presidente, che ribadisce: "Non servono campagne d'odio: le istituzioni si pongono sempre al di sopra delle persone che temporaneamente le rappresentano".