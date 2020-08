Vittorio Sgarbi scatenato in tv: "Roberto Fico ignorante, Luigi Di Maio capra" | Video

11 agosto 2020 a

Durissimo attacco in tv di Vittorio Sgarbi al governo durante la trasmissione In Onda su La7. Il critico d'arte e parlamentare, partendo dalla vicenda dei deputati furbetti per il bonus delle partite Iva, ha usato parole durissime nei confronti del governo. Ma Sgarbi ha criticato l'intero arco parlamentare, considerandolo "di deficienti". Il governo è stato definito "di inetti".

Sgarbi ha bollato Roberto Fico "un ignorante che non può fare il presidente della Camera" e Luigi Di Maio, ministro degli esteri, "una capra", entrambi esponenti del Movimento 5 Stelle. In relazione ai parlamentari che hanno chiesto il bonus ha parlato di "viltà di persone che hanno comunque una indennità notevole".