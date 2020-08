Bonus parlamentari furbetti: tre deputati lo hanno incassato e cinque lo hanno chiesto

Lo si apprende da fonti parlamentari

Sono tre i deputati che avrebbero incassato il bonus per partite iva e autonomi messo a disposizione dal Governo per fronteggiare la crisi innescata dal Coronavirus, ma in 5 lo avrebbero comunque richiesto. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Tra i beneficiari, ci sarebbero due parlamentari della Lega e uno del M5S.

Il capo politico M5s, Vito Crimi chiede intanto a chi è coinvolto di uscire allo scoperto e ai suoi "di rinunciare alla privacy", il governatore veneto, Luca Zaia avverte: "Niente privacy, fuori i nomi" e il presidente Iv Ettore Rosato respinge le accuse: "Noi non siamo coinvolti".