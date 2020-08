Bonus parlamentari furbetti, il deputato Filippo Gallinella: "Una vergogna, i nomi verranno fuori. Io non sono di certo tra loro"

Giuseppe Silvestri 10 agosto 2020 a

Filippo Gallinella, deputato eletto in Umbria nella lista del Movimento 5 Stelle, senza pietà sui parlamentari furbetti che hanno incassato il bonus Covid da 600 euro destinato alle partite Iva in difficoltà economica per la pandemia. Il presidente della commissione agricoltura non fa sconti: "Prima o poi i nomi verranno fuori e sapremo chi sono i furbetti che hanno approfittato", dichiara al Corriere dell'Umbria. Stando alle notizie filtrate sino ad ora sarebbero tre della Lega, uno del Movimento 5 Stelle ed uno dell'Italia dei Valori.

Naturalmente Filippo Gallinella non è il parlamentare grillino coinvolto. "Io sicuramente non sono uno dei cinque, visto che non ho nemmeno la partita Iva. E poi ovviamente non lo avrei mai fatto, è una vergogna". Gallinella è sicuro: i nomi verranno fuori.