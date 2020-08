Bonus partita Iva, ecco chi sono i deputati "furbetti": tre della Lega, uno del Movimento e un altro di Italia Viva

09 agosto 2020 a

I nomi ancora non si conoscono, ma appartengono a tre diversi partiti i cinque "furbetti" del bonus Covid: sarebbero tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva come riporta La Repubblica. I deputati in questione hanno chiesto all'Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva in difficoltà durante la crisi del Coronavirus. Segnalazione che è arrivata direttamente dall'Inps.

Inoltre nella vicenda sarebbero coinvolti addirittura duemila persone tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci. Fico, presidente della Camera: "Restituiscano i soldi". Di Maio, ministro degli Esteri, su Facebook: "Indecente, escano allo scoperto".