Il Movimento 5 Stelle perde un altro pezzo, se ne va il deputato Paolo Lattanzio

Il Movimento 5 Stelle perde un altro parlamentare. Si tratta del deputato Paolo Lattanzio che annuncia via Facebook che lascia il partito. Lattanzio è in disaccordo con il partito per la linea tenuta sulle regionali in Puglia. A suo avviso i grillini dovevano sostenere la candidatura di Michele Emiliano. "Ho consegnato alla presidenza della Camera dei Deputati la lettera con cui comunico la mia uscita dal Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle", scrive Lattanzio.

"La motivazione, nota da tempo, è legata all’aperto dissenso rispetto alle scelte strategiche di mancato posizionamento in uno schieramento largo di centrosinistra per le elezioni regionali pugliesi". Lattanzio comunque precisa che "il mio supporto alla linea politica del presidente Conte e del Governo rimane fermo e convinto".