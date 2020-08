Durigon ad Agorà: "Il bonus vacanze per gli imprenditori è un problema"

07 agosto 2020 a

Claudio Durigon, deputato della Lega, ha parlato ai microfoni di Agorà trasmissione di Rai3. "C'è la discontinuità del rinnovo della cassa integrazione. C'è un lavoro abnorme al quale l'INPS non riesce a far fronte. La situazione è stata gestita in maniera imbarazzante. Non si può pensare di avere sotto controllo la spesa dell'ammortizzatore. Il bonus vacanze per gli imprenditori è un problema. Manca la cassa, come fanno ad aspettare il 31 dicembre per riscuotere il credito d'imposta? La crisi l'anno scorso nasce da una riunione di tutti i componenti del vertice di Governo. Io pensavo che era difficile poter governare, ma ero stanco".