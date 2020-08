Scuola, ministra Azzolina: bordate contro Salvini. "Si metta a studiare, non ne azzecca una"

07 agosto 2020 a

a

a

Salvini sulla scuola non ne azzecca una e dovrebbe mettersi a studiare. Ne è convinta la ministra all'istruzione Lucia Azzolina che a In Onda, su La7, ha duramente attaccato il leader della Lega: "Sarebbe bello vedere Salvini studiare - ha detto - perché sulla scuola non ne azzecca una. Secondo la Lega un ministro dell'Istruzione ha il potere di bloccare un concorso per cui tanta gente ha studiato o viviamo in un Paese civile? Io mi sono iscritta a quel concorso nel 2017, quando non mi ero avvicinata alla politica, sono molto orgogliosa di averlo fatto, alzandomi alle 5 per studiare".

"Mi sono fatta un mazzo quadrato per studiare - ha aggiunto Azzolina - ho fatto tanti sacrifici, tanta gavetta... c'è qualcosa di sbagliato in questo?". Il leader della Lega aveva accusato la ministra di essersi "auto assunta preside".