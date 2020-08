Matteo Salvini: "Avanti a testa alta. Al processo non sarò solo". E pubblica il sondaggio anti immigrati

06 agosto 2020 a

"Avanti a testa alta! Il 3 ottobre in Tribunale a Catania, tra 58 giorni, so che non sarò solo". E' il testo di un tweet di Matteo Salvini, postato alle 9 di questa mattina, 6 agosto. Il leader della Lega pubblica oltre al post un articolo di affariitaliani.it secondo cui gli italiani sono fermamente contrari allo sbarco di immigrati sulle nostre coste, con il possibile rischio di incrementare i casi di Coronavirus.

Secondo il sondaggio oltre il 60% degli italiani è contro lo sbarco di migranti, è favorevole meno del 40. Il 56,2% del campione, inoltre, si dichiara contrario al processo al leader della Lega per il caso Open Arms.