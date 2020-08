Fase 3, Matteo Salvini: "Vogliono gli italiani chiusi in casa e intanto fanno sbarcare gli invasori"

04 agosto 2020 a

Matteo Salvini, parlando in piazza a Ventimiglia, ha attaccato il governo sullo stato di emergenza da Coronavirus. E' stato pesantissimo il leader della Lega.

«C’è un tentativo di lavaggio del cervello, un terrorismo - sono parole di Salvini - che stanno facendo da mesi: lo stato di emergenza, il bollettino dei feriti, quello dei contagiati, non andare in spiaggia, non fare l’aperitivo, gli italiani devono stare chiusi in casa e intanto fanno sbarcare migliaia di invasori in giro per l’Italia a fare quello che vogliono». «Buoni sì, fessi no - ha aggiunto Matteo Salvini - noi non molliamo mai».