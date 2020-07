Scuola, Azzolina: "Concorso insegnanti e personale Ata per 32mila posti a ottobre. Basta classi pollaio"

31 luglio 2020 a

Scuola: il concorso straordinario, per 32mila posti si svolgerà a ottobre. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina a Uno Mattina sottolineando che "In un Paese civile i concorsi andrebbero fatti ogni due anni, come succede in Europa. Il nostro obiettivo è svolgere questi concorsi e programmare il fabbisogno. Il concorso straordinario è per 32mila posti e verrà fatto a breve, entro la prima settimana di ottobre o giù di lì".

A settembre "ci vorranno tanti supplenti in più e quindi tanti investimenti. Nel Dl Rilancio - ha spiegato - 1 miliardo e trecentomila euro andrà ai supplenti, sia personale docente che personale Ata". Quindi tutto il personale che quest'anno sarà di supporto all'emergenza Covid nelle intenzioni del Ministero andrà poi a rinforzare gli organici. "Avremo all'incirca più 50mila insegnanti e personale Ata, serve per l'emergenza ma a lungo andare anche per ridurre il numero di alunni per classe e cancellare il fenomeno delle classi pollaio" ha concluso Azzolina.