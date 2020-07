Migranti come turisti: arrivano col barboncino. Salvini furioso: "Italia umiliata, è una barzelletta" | Video

28 luglio 2020 a

Un governo fallimentare che è in grado di ridicolizzare l'Italia e gli italiani. Ne è convinto Matteo Salvini che dal suo profilo twitter attacca senza mezzi termini l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Lo fa postando un video dello sbarco di alcuni migranti a Lampedusa. Sono arrivati addirittura con un barboncino al guinzaglio. Ma il video mette in evidenza anche occhiali da sole, cappello di paglia, smalto, anelli, sigarette. Insomma sembrano più turisti che disperati che arrivano da Paesi in ginocchio per guerre o carestie.

Salvini non ci va leggero: "Ecco il grado di ridicolizzazione e umiliazione dell’Italia e degli italiani causato da questo governo fallimentare. Ormai all’estero siamo una barzelletta". Il video è ovviamente preso d'assalto e nei commenti si scatena la solita battaglia tra pro e contro Salvini.