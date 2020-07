Scuola, test sierologico a tutto il personale e su un campione di studenti

27 luglio 2020 a

Test sierologici per tutto il personale scolastico in concomitanza dell'inizio delle attività scolastiche 2020/2021. Più test - a campione - per la popolazione studentesca (anche su base volontaria). Saranno questi i capisaldi dai quali riparte la scuola secondo la bozza del protocollo d'intesa tra Miur e sindacati per garantire l'avvio dell'anno scolastico.

La bozza prevede anche un sostegno psicologico per "fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in presenza, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta" e sarà individuato in tutte le scuole un medico competente che effettui il servizio di sorveglianza sanitaria.