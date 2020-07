Matteo Salvini al mare, foto con secchiello e paletta. Il web si scatena

26 luglio 2020 a

a

a

Lavori in corso. Armato di secchiello e paletta Matteo Salvini, leader della Lega, pubblica sui suoi social una foto dalla spiaggia e ovviamente si scatenano immediatamente fan e critici.

Gli italiani si confermano autori delle battute più stravaganti. C'è ad esempio chi fa riferimento alle posizioni politiche della Lega sull'immigrazione: "Occhio Matteo... se t'arriva un immigrato te occupa il castello e poi se piglia pure il reddito"; ma anche chi polemizza: "Finalmente ti vediamo lavorare, ecco per cosa ti paghiamo". Oppure: "Ti indagano se non hai le autorizzazioni per i movimenti sabbia pubblica". Centinaia di commenti e ovviamente di retweet.