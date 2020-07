Giorgia Meloni, che bordate: "Mi vogliono far litigare con Salvini perché stiamo per superare Pd e M5S" | Video

26 luglio 2020 a

Bordate di Giorgia Meloni e sorpasso annunciato su Pd e M5S. "Tutti i commentatori stanno utilizzando l'ultimo sondaggio per cercare di dividere il centrodestra, ma nessuno parla dei veri dati". La leader di Fratelli d'Italia interviene dopo la pubblicazione della ricerca Ipsos secondo cui il suo partito sarebbe ormai al 18%, a circa 5 punti dalla Lega. Meloni sposta il tiro e sui social non usa mezzi termini: "Primo: Fratelli d'Italia è a 1,6 dal Partito Democratico. Secondo: Fratelli d'Italia è meno di un punto dal Movimento 5 Stelle. Terzo: se continua così tra qualche mese i primi due partiti d'Italia saranno Lega e Fdi. Quarto: Fdi, Lega e Forza Italia insieme arrivano quasi al 50%. Vuol dire che questi signori non sono più al riparo con nessuna legge elettorale".

Bordata finale: "Invece di cercare di far discutere il centrodestra al suo interno, cari amici della sinistra occupatevi del fatto che non vi vuole votare più nessuno".