Giorgia Meloni, i segreti della mano e l'obiettivo confidato a un politico umbro: è sicura che sarà premier

Marianna Castelli 25 luglio 2020 a

a

a

La seconda parte del 2020 per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, sarà di successo. Ne è convinto Paolo Bucinelli, in arte Solange, che alla donna della destra italiana ha letto la mano. Il settimanale Diva e Donna lo ha intervistato e lui ha raccontato del casuale incontro con Meloni e dello sguardo che ha potuto dare alle linee della sua mano. La rivista titola che Giorgia sarà "Leader e mamma bis". Solange sostiene anche che Matteo Salvini, invece, avrà un settembre molto complesso e che una donna interromperà il suo cammino. Il tutto mentre il Corriere della Sera pubblica un sondaggio Ipsos in cui la Lega è in leggero calo e Fratelli d'Italia in prepotente ascesa.

Quindi sorpasso nel centrodestra? La cosa curiosa è che recentemente proprio Giorgia Meloni ha confidato ad un politico umbro che è fermamente convinta non solo di portare Fdi davanti al Carroccio nella coalizione di centrodestra, ma di essere la futura presidente del consiglio dei ministri. Insomma la pensa proprio come Solange.