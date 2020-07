Ecco Italexit, partito che vuole portare l'Italia fuori dall'Europa. Secondo i sondaggi ha il 5%. Il capo è Paragone

23 luglio 2020 a

E' nato Italexit, il partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone, che ha come obiettivo portare l'Italia fuori dall'Ue e restituire al Paese la sua sovranità. Il partito è stato presentato ufficialmente oggi 23 luglio alla Camera. Sul sito ilparagone.it, tra l'altro, si annuncia che la nuova creatura politica secondo i primi sondaggi avrebbe addirittura già il 5%, percentuale molto alta per un partito che di fatto è stato soltanto annunciato. "Un’Italia indipendente, libera, capace finalmente di autodeterminarsi. E non più ingabbiata dall’euro e dai diktat di Bruxelles". Questo l’obiettivo con il quale nasce “No Europa con l’Italia – Italexit con Paragone”,