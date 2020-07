Il Movimento 5 Stelle perde un altro pezzo, Monica Lozzi lascia e si candida a sindaco di Roma

23 luglio 2020 a

Il Movimento 5 Stelle perde un altro pezzo. Non si tratta dell'ennesimo deputato, ma di una figura ugualmente importante. E' Monica Lozzi che attraverso la sua pagina Facebook annuncia che lascia il partito grillino, ovviamente delusa per quella rivoluzione promessa ma che non è arrivata. Aderirà a Italexit, il nuovo partito fondato da un altro grillino ribelle: Gianluigi Paragone. Lozzi, infatti, lascia il M5S ma non la politica.

"Continuerò con determinazione - scrive Lozzi - a portare con me quei temi che a suo tempo mi fecero entrare in politica e che da 4 anni hanno contraddistinto i risultati raggiunti da amministratore qui a Roma". Quasi in contemporanea Paragone annuncia che Monica Lozzi sarà candidata a sindaco della capitale per "No Europa, per l'Italia".