Maria Elena Boschi, scollatura e calzoncini in vacanza: le foto come non l'avete mai vista

Vacanza per Maria Elena Boschi, con fotografie postate sull'account Instagram. Relax a Ischia fra bellezza, cultura e amicizie senza il compagno, anche se la relazione non è stata ufficializzata, Giulio Berruti.

Tra passeggiate per le stradine dell'isola e giri in barca al tramonto, la ex ministra ha fatto il pieno di spensieratezza e nelle foto appare particolarmente sensuale: calzoncini, camicetta con scollatura e ballerine, ha deciso di rendere social con alcuni scatti la sua vacanza nell'isola.

Maria Elena Boschi, la ex fidanzata di Giulio Berruti e la love story: "Mi diceva che erano solo amici"

Nessuna traccia del compagno Giulio Berruti che non più tardi di qualche giorno fa ha comunque esaltato la nuova love story con l'esponente politica aretina: "Siamo una bella coppia", ha detto senza fare il suo nome; tanto ormai lo sanno tutti.