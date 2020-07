Recovery fund, Casini: "Grande risultato. Ora il governo coinvolga le opposizioni" | Video

21 luglio 2020 a

"L'Italia ha lavorato bene a Bruxelles e ha ottenuto un grande risultato anche per l'Europa". Ne è convinto Pierferdinando Casini che plaude all'accordo su recovery fund per il dopo Coronavirus. "Adesso viene il difficile - aggiunge il centrista in un video tweet - presentare dei piani di rilancio credibili. E io auspico che il governo voglia coinvolgere le opposizioni italiane. Devono essere piani di rilancio nazionali".

Una posizione diametralmente opposta a quella del leader della Lega, Matteo Salvini, che sempre su twitter ha affondato l'accordo siglato in Europa per le misure di rilancio per contrastare i drammatici effetti economici della pandemia.