Matteo Salvini contro l'accordo sul recovery fund: "Nessun regalo, è una resa"

21 luglio 2020

L'accordo sul recovery fund? Una beffa. Ne è convinto Matteo Salvini che attacca il governo con un tweet. "Non c'è nessun regalo - scrive il leader della Lega - E' resa senza condizioni alle scelte della Commissione. Si parla di soldi prestati, da restituire fino all'ultimo centesimo, che arriveranno se va bene tra un anno, solo se l'Italia farà le riforme su pensioni, lavoro, sanità".

E ancora: "Se i prestiti, governati da Bruxelles, comportassero Legge Fornero e patrimoniale su casa e risparmi sarebbe un costo sociale ed economico altissimo per gli italiani. Noi come Lega vigileremo perché così non sia".