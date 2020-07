Quarta Repubblica, affondo di Migliore (Italia Viva) sulla viceministro Castelli: "Sui ristoratori parole insopportabili"

21 luglio 2020 a

Durante Quarta Repubblica, trasmissione di Rete 4 condotta da Nicola Porro, lo chef Gianfranco Vissani non è stato l'unico ad attaccare frontalmente la viceministra Laura Castelli (Movimento 5 Stelle) per le sue parole sui ristoratori ("Se non ci sono più clienti vanno aiutati a cambiare mestiere"). Durissimo è stato l'affondo di Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva: "Sono insopportabili le frasi pronunciate dalla viceministro Laura Castelli. Avrebbe dovuto dire ben altro e cioè che i ristoratori devono essere aiutati, ma non che devono cambiare mestiere. Il Paese deve ripartire ed occorre sostegno. La ristorazione è un asset fondamentale del nostro Paese".