Giuseppe Conte, lo shopping del premier nei negozi di Roma. Mascherina in tinta

Il primo ministro Giuseppe Conte si prende una breve pausa dagli impegni di governo e si dedica allo shopping. I paparazzi sono in agguato e il settimanale Diva e donna pubblica le foto. Il premier è alla ricerca di sobrie t-shirt e ovviamente rispetta alla lettera tutte le regole di protezione dal Coronavirus. Intanto all'interno del negozio indossa la mascherina, perfettamente in tinta con il suo completo blu, poi si disinfetta le mani appena varcata la soglia d'ingresso dell'esercizio commerciale. Guarda, osserva poi esce e una volta all'esterno si toglie il dispositivo di protezione individuale. Insomma impeccabile. Dopodiché si rituffa nel ruolo di premier per il quale, secondo tanti, impeccabile non è.