Elezioni regionali, in Liguria verso l'accordo Pd-M5S su Ferruccio Sansa. Renzi pronto a sfilarsi

Manca l'ufficializzazione ma alla fine dovrebbe essere il giornalista Ferruccio Sansa il candidato di Pd e Movimento 5 Stelle a presidente della Regione Liguria. Toccherà a lui il complesso compito di sfidare Giovanni Toti. Manca un ultimo vertice che in ogni caso sarà quello decisivo. Sul nome di Sansa è andato in scena il solito scontro interno al Partito Democratico, ma ha prevalso la linea che non vuole la rottura con il Movimento 5 Stelle. Probabilmente però il centrosinistra non potrà contare sull'apporto di Italia Viva di Matteo Renzi che ha lavorato per una soluzione diversa e che avendo perso il braccio di ferro ora potrebbe decidere di sfilarsi e correre da sola anche per un primo test elettorale per comprendere il reale valore del partito.