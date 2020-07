Lucia Azzolina furiosa con Dagospia: "Donne in politica attaccate in modo vergognoso"

10 luglio 2020 a

La ministra all'istruzione Lucia Azzolina va al mare, il settimanale Diva e Donna pubblica le foto in costume, Dagospia riprende la notizia e fa un titolo cattivo sulla grillina: "Bikini blu, smalto rosso, chiappone impiegatizio da lavoro sedentario".

Lei si infuria e replica senza troppi peli sulla lingua. Lo fa a In Onda, il programma La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese. Vere e proprie bordate contro Dagospia ma non solo: "Ma il sedere di un uomo è mai stato spiattellato sui giornali con lo stesso disprezzo?". E ancora: "Avete mai visto un titolo sprezzante sulla pancia di Salvini?". Secondo Azzolina il modo "in cui è trattata la donna in politica in questo Paese spesso è vergognoso".