Bonus vacanze, Matteo Salvini convinto: "Una boiata pazzesca"

Non sono omofobo. Matteo Salvini, leader della Lega, durante una intervista radiofonica a Rtl 102.5: "Mi accusano perché dico che un bambino deve avere una mamma e un papà? Non sono omofobo, è buonsenso", è la dichiarazione del capo del Carroccio che ha fatto il punto anche sulle scelte del governo per il dopo Coronavirus. "Gli italiani meritano che lo Stato restituisca la fiducia. Turismo e scuola sono due aspetti fondamentali. Bonus vacanze? Citando Fantozzi, è una boiata pazzesca. Se deve essere anticipato dagli albergatori, che sono in difficoltà, avrà successo zero". Ancora: "Mi interessano poco gli equilibri politici ma quelli del Paese. Occorre azzerare il codice degli appalti per almeno cinque anni e il coraggio per intervenire sul tema fiscale. Penso a un azzeramento e a una pace fiscale totale per tutto quello che riguarda i debiti del passato".