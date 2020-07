Milan-Juve 4-2, Matteo Salvini esulta: "Dajeeeeeeeee". Fioccano le battute

08 luglio 2020 a

Matteo Salvini esulta per la vittoria del suo Milan contro la Juventus. Il poker spinge il leader della Lega non soltanto ad uno smagliante sorriso, ma anche ad un post su twitter. Salvini mostra il suo polso sinistro in cui indossa tre bracciali, uno nero, uno tricolore ed uno rosso di palese fede rossonera.

Del resto non è un mistero che il capo del Carroccio sia uno sfegatato tifoso del Diavolo. Salvini non infierisce nel post, si limita a scrivere Dajeeeeeeeee (con nove e), aggiungendo un cuore rosso e un picche nero. Poi l'hashtag MilanJuve. Ovviamente il cinguettio scatena i commenti pro Lega e anti Lega e pro Milan e anti Milan.