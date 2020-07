Umberto Bossi ancora in ospedale. I medici: "Condizioni buone. Altri accertamenti"

05 luglio 2020 a

a

a

Umberto Bossi è ancora ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale di Circolo di Varese. E' l'Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi a diramare il bollettino ed a spiegare che "le sue condizioni restano buone, confermate anche dagli esami a cui è stato sottoposto", si legge in una nota dell'Asst. L'azienda spiega inoltre che "sono comunque in programma ulteriori accertamenti che consentiranno di completare il quadro clinico". Umberto Bossi è nato a Cassano Magnago il 19 settembre 1941 ed è stato il fondatore del movimento politico Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Bossi è stato ministro, deputato, europarlamentare ed attualmente è senatore.