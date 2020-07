Giorgia Meloni si confonde dal palco e chiede scusa a Franceschini. Ma poi attacca

05 luglio 2020 a

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commette un errore nel suo intervento durante la manifestazione del centrodestra e chiede scusa. "Leggendo i giornali", spiega mi sono resa conto che ho fatto un errore e ritengo doveroso fare delle precisazioni. Mentre citavo alcune “marchette” del decreto rilancio ho sovrapposto due diversi articoli: il 42 e il 178. Ho parlato dell'istituzione di una Fondazione “per il ministro Franceschini”: non è così, e me ne scuso. Mi riferivo in realtà alla fondazione di diritto privato “Enea Tech” con dotazione di 12 milioni di euro ma sotto il controllo del Mise di Stefano Patuanelli, non del Mibact di Franceschini. La misura che intendevo contestare al ministro Franceschini è un’altra. Sarebbe a dire l'articolo 178 che istituisce un fondo da 50 milioni con il quale il Mibact può sottoscrivere quote di fondi di investimento avvalendosi di un gestore non ancora individuato ma che percepirà 200 mila euro".