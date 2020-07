Matteo Salvini esulta: "Migliaia di nuove tessere per la Lega. E ora si raddoppia"

05 luglio 2020 a

Matteo Salvini esulta per la riuscita manifestazione di protesta del centrodestra. Il leader della Lega lo fa attraverso twitter, annunciando che sono state raccolte 200mila firme e migliaia di tessere in tutta Italia. "Oggi si raddoppia", scrive Salvini che poi ringrazia i volontari del suo partito "che non si fermano mai". Nel corso della manifestazione di sabato il governo guidato da Giuseppe Conte era stato pesantemente attaccato dai leader dei partiti di opposizione, ma anche dai numerosi attivisti presenti in piazza: "Movimento 5 Stelle e Partito Democratico stanno rovinando l'Italia", era stato il coro dei sostenitori di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.