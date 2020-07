Silvio Berlusconi, Tajani sicuro: "Scenderà di nuovo in campo e ci guiderà alle elezioni"

05 luglio 2020 a

Silvio Berlusconi pronto a scendere di nuovo in campo nelle elezioni. Ne è sicuro Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, che in una intervista a Il Messaggero, si dice certo di una nuova candidatura del leader e fondatore del partito alle prossime Politiche. "Ora che è candidabile sono sicuro che Berlusconi ci guiderà anche alle prossime elezioni. Per adesso si sta battendo in Europa, ma penso che guiderà FI come sempre, non abbiamo un altro leader, è insostituibile". Queste le parole di Tajani che aggiunge: "Il Governo non ha vita lunga. Noi pensiamo che la strada sia quella delle urne. Non siamo per l'unità nazionale o per il governissimo. Poi se una parte del M5S vorrà appoggiare un governo di centrodestra ben venga".