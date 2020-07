"Governo Conte rovina dell'Italia": l'attacco del popolo del centrodestra | Video

05 luglio 2020 a

a

a

"Il governo guidato da Giuseppe Conte ci porta alla rovina. Soltanto il centrodestra può aiutare il Paese: Matteo Salvini e Giorgia Meloni insieme sono l'unica speranza". Grande entusiasmo tra i sostenitori di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in piazza per protestare contro l'esecutivo formato principalmente da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

"In Italia ormai non c'è più niente, l'hanno distrutta", dice una donna. E un'altra: "Questo governo di porta in rovina". La speranza di tutti i sostenitori di centrodestra è che si possa tornare prima possibile al voto per mandare a casa l'attuale compagine di governo e voltare pagina.