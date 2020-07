Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese, non è grave

04 luglio 2020 a

Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, è ricoverato all’ospedale di Varese. Bossi, 78 anni, sarebbe ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ma non in gravi condizioni. Nel febbraio del 2019, il senatùr era stato ricoverato in Rianimazione nello stesso ospedale di Varese per un malore avuto nella sua casa di Gemonio.

Le condizioni di Umberto Bossi «non sono gravi, non so esattamente cosa abbia ma so che è ricoverato da circa 36 ore. Tutti quanti speriamo che possa rimettersi presto e ci auguriamo che possa superare questo malanno», ha detto all’Adnkronos Matteo Bianchi, deputato e segretario della Lega di Varese.