Altri tre senatori pronti a lasciare il Movimento 5 Stelle? I rumors di palazzo, Lega pronta

03 luglio 2020 a

Ci sarebbero altri tre senatori del Movimento 5 Stelle in "pausa di riflessione" e forse pronti a lasciare il loro gruppo. Sono Tiziana Drago, Marinella Pacifico e Mattia Crucioli. Secondo il quotidiano La Repubblica sarebbero nel mirino della Lega. Mentre Drago negli ultimi giorni ha ripetuto che "forse è il M5S che mi vuole fuori", gli altri due smentiscono. Nei giorni scorsi il leader del Carroccio ha ripetuto più volte che nel suo partito le porte sono aperte a "donne e uomini perbene e capaci". Lo ha fatto soprattutto quando in un tweet ha annunciato l'arrivo di Alessandra Riccardi che ha lasciato i 5 Stelle.

Assottigliare la maggioranza in Senato è ormai da tempo la strategia per cercare di far cadere il governo e andare al voto, perseguita con forza in particolare dalla Lega e da Fratelli d'Italia.