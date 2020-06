Meloni, attacco al governo: "Il reddito di cittadinanza è solo un flop"

29 giugno 2020 a

Giorgia Meloni all'attacco del governo guidato da Giuseppe Conte. Se nell'intervista rilasciata a Repubblica prevede la caduta dell'esecutivo già in autunno e lo accusa di comportamenti da regime in merito alle manifestazioni in piazza, già da giorni la leader di Fratelli d'Italia ha intensificato le critiche alla maggioranza. Il 26 giugno, ad esempio, ha sparato contro il bluff del reddito di cittadinanza: "La Corte dei Conti svela il bluff: solo il 2% dei beneficiari avrebbe trovato un lavoro. Un clamoroso flop a danno di tutti gli italiani. Arriverà il giorno in cui Movimento 5 Stelle e sinistra dovranno rispondere ai cittadini dei loro sprechi e fallimenti".