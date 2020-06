Coronavirus, Matteo Salvini: "Ora il governo lasci tornare a vivere gli italiani"

28 giugno 2020 a

Gli italiani hanno buonsenso ma anche voglia di vivere. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega, al termine di un incontro a Piacenza con il sindaco, Patrizia Barbieri. "Spiagge affollate? Gli italiani hanno dimostrato buonsenso ma voglia di vivere - ha spiegato il capo del Carroccio - Altrimenti cosa facciamo? Ci mettiamo in un cubo di plexiglass a Milano Marittima? Non scherziamo. I numeri sono evidenti. Il virus di adesso fortunatamente non è quello di marzo, lo dicono i medici. Quindi non rompessero le scatole e ci lasciassero con buonsenso tornare a vivere", ha concluso riferendosi alle decisioni del governo.