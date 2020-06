Sondaggi, Lega e Pd in leggero calo ma restano primo e secondo partito. Poi M5S e Fdi

27 giugno 2020 a

La Lega è in lieve calo ma si conferma il primo partito del Paese. In flessione anche il Partito Democratico, comunque sempre secondo. Variazioni minime per gli altri. Sono i dati che emergono dalla rilevazione della Supermedia dei recenti sondaggi elettorali calcolata da YouTrend per l'agenzia Agi. Le percentuali sono lievemente differenti rispetto alla settimana precedente. Il Carroccio ottiene il 25,6%, cedendo lo 0,3%. Per il Pd la flessione è dello 0,2% e il dato è il 20,2%. Terza forza politica resta il Movimento 5 Stelle al 16,1% mentre Fratelli d'Italia è meno di due punti sotto, 14,7%. Forza Italia ottiene meno della metà: -7,2%. Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, è al 3,1%. Secondo la Supermedia tutti gli altri partiti non superano il 3%.