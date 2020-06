Di Maio minacciato di morte su Facebook. Il ministro: "Presenterò denuncia alla polizia postale"

25 giugno 2020 a

Luigi Di Maio minacciato di morte. Il ministro degli esteri annuncia che presenterà denuncia nei confronti dell'utente che su Facebook lo ha minacciato. “Appena avrò un attimo di tempo andrò alla polizia postale per presentare formale denuncia contro il fenomeno che si cela dietro a questo pseudonimo col quale, rispondendo a un mio tweet, mi ha voluto minacciare”. L'utente che ha minacciato l'esponente del Movimento 5 Stelle si firma QAnonseventeen_II. "Nessuna paura, ovviamente - aggiunge Di Maio - il livello di questo personaggio si commenta da solo: ma denunciare in questi casi lo considero un dovere civile per contrastare una deriva di odio a cui non dobbiamo rassegnarci. Mai".