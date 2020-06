Maria Elena Boschi, la domanda sul fidanzato Giulio Berruti in diretta tv. La risposta infastidita sui malumori in Italia Viva

25 giugno 2020 a

Maria Elena Boschi e la sua relazione (non confermata) con l'attore Giulio Berruti. Se ne è parlato in televisione, in diretta, a La7 a L’aria che tira. Le è stato chiesto di commentare i presunti malumori interni a Italia Viva su questo argomento.

.“Una domanda gliela devo fare”, ha chiesto il giornalista Francesco Magnani: “Molti settimanali stanno pubblicando delle foto in compagnia del suo fidanzato. Ne siamo molto contenti e non le farò di certo domande sulla sua vita personale. Però dai rumors che circolano negli ambienti politici sembra che i suoi compagni di partito abbiano avuto qualcosa da ridire perché lei sottrarrebbe tempo all’attività politica. È così?”.

La deputata replica senza entrare nel merito della questione, sebbene un istante prima Magnani avesse descritto Berruti come il suo “fidanzato”. Nessuna correzione è arrivata da parte della deputata che ha preferito smentire le voci sui contrasti interni al partito: “Io credo che in questo momento di crisi così pesante, cosa succede nella mia vita privata non interessi a nessuno. Poi questo è davvero un gossip infondato. Mi hanno accusato di tutto ma l’unica cosa di cui non sono stata mai stata accusata, neanche da Salvini e Meloni, è di non lavorare. Che io lavori h24, lo sanno tutti”.