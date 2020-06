Matteo Salvini attacca il Viminale: "Sbarchi e clandestini infetti. Il governo mette in pericolo l'Italia"

25 giugno 2020 a

Il leader della Lega, Matteo Salvini, attacca nuovamente in maniera frontale il Viminale. Sbarchi ed emergenza sanitaria sono ancora una volta i temi per criticare le scelte del governo. “Prima ha negato il problema-sbarchi, poi ha smentito il rischio di malattie tra gli immigrati, ora che spuntano decine di positivi al Covid afferma che è tutto sotto controllo”.

Video su questo argomento Matteo Salvini ad Avezzano, porta la solidarietà al carabiniere ferito da un immigrato. La piazza è piena. Video

Secondo il capo della Lega "il Viminale è allo sbando: l’ultima volta che aveva mostrato tanta sicurezza era per sostenere “pochissimi contagi tra chi è arrivato in Italia”, una settimana fa. Abbiamo visto come è finita. Questo governo - conclude - mette in pericolo l’Italia”.