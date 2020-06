Movimento 5 Stelle, D'Uva esalta Di Maio: "Grande leader. Le regionali? Per centrodestra la canzone di Raf"

25 giugno 2020 a

Luigi Di Maio è un grande leader. Ne è convinto Francesco D'Uva, deputato questore del Movimento 5 Stelle che in una intervista ad Open ha sostenuto che "Di Maio è stato un grande esempio di leadership fintanto che è stato il capo politico del Movimento. Devo dire che è anche difficile trovare qualcuno con le sue capacità di leadership. Ma ora la cosa importante è che tutte le anime del Movimento possano eventualmente sentirsi rappresentate". D'Uva prosegue con un commento sulle prossime elezioni regionali: i partiti del centrodestra si presentano "forti sul campo di battaglia poi pronti ad assassinarsi a corte, come succedeva nell’Impero romano. In Regione Sardegna ci hanno messo tre mesi a fare la Giunta. Si compattano bene per convenienza, ma non hanno un progetto. Pensando alle candidature di Fitto e Caldoro mi sembra di sentire il brano di Raf: “Cosa resterà degli anni ’80”.