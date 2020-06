Election day, si voterà il 20 e 21 settembre. Il ministro D'Incà a Sky: "Stanno per arrivare i decreti"

24 giugno 2020 a

Election day: si voterà il 20 e il 21 settembre. Manca soltanto l'ufficializzazione. E' stato il ministro Federico D'Incà a confermarlo a Sky: "Le elezioni? Confermo le date del 20 e del 21 settembre - ha detto il ministro - stanno per arrivare i decreti del Viminale. Si tratta della prima data utile, conforme anche alle indicazioni del Cts. Sarà il ministero dell'Interno stabilire dove votare, ma spostare 60mila seggi dalle scuole mi sembra complicato". Oltre ai referendum si voterà per l'elezione di diversi presidenti di regione, ma anche di numerosi sindaci e consigli comunali. Elezioni che si annunciano particolarmente importante anche per gli equilibri politici del governo centrale.